Почти два десятка котов под одной крышей. Как спасали животных

Сегодня этот малыш уже делает первые самостоятельные шаги. А когда котенок еще не успел появиться на свет – то уже оказался в центре целой спасательной операции. Дело в том, что в одной из квартир на Салтовке, после смерти хозяйки, без присмотра и вообще закрытыми остались 18 котов. Когда к ним добрались спасатели, все четвероногие были совершенно истощенными, нервными и испуганно смотрели на незнакомцев

Ирина Подвойская, руководитель Центра спасения «Добрый дом Фельдман Экопарк»

Животные были крайне испуганы, потому что, видимо, женщина никого к себе не приводила…. Ну, не удивительно, и, поэтому, животные других людей не знают. Когда мы пришли – они с интересом на нас смотрели, но как только мы начали передвигаться по квартире, естественно, у них был шок и все животные начали прятаться

Спасатели были просто шокированы не только условиями, в которых проживали животные, но и их количеством. Самое сложное, по их словам, было отыскать и поймать почти одичавших кошек, которые прятались от людей под завалами мусора. Одного из пушистых удалось достать только на следующий день, он скрылся в вентиляции. После того, как вся кошачья компания оказалась в переносках - их отвезли в ветеринарную клинику

Алексей Савичев, ветврач

Первый раз они были очень истощенными, они плохо кушали, температура у некоторых, даже была пониженная. Некоторых накалывали подкожно, проводили курс антибиотиков

Сейчас здоровью пушистых ничего не угрожает. По словам специалистов, животные начали набирать вес, немного освоились и успокоились. Скоро им начнут подыскивать новых хозяев