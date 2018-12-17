Почти неделю без отопления. Обогреватели на улице Астрономической не выключаются круглосуточно

Обогреватели в квартире Олега и Татьяны Лабазовых не выключаются уже шестые сутки подряд. Без отопительных приборов столбик термометра в квартире, не поднимается выше пяти градусов, рассказывают супруги. Пытаясь решить этот вопрос они, как говорится, оказались в тупике.

Олег Лабазов

Отопление до этого периодически отключалось. В данный момент, отопления нет уже шестой день. Мы неоднократно пытались связаться с диспетчерскими службами аварийными теплосетей. Районный службы, по некоторым телефонам, вообще не работают, просто, абсолютно. Дозвониться невозможно. Городские службы диспетчерские ссылаются на районные.

Татьяна недавно едва оправилась от болезни. Лабазовы не исключают того, что последней каплей перед тем, как организм женщины дал сбой, могла стать именно температура воздуха в их доме

Татьяна Лабазова

В комнате постоянно низкая температура, у нас однокомнатная квартира. Было воспаление почек, мы не исключаем эту причину

Охлаждаться квартира стала около недели назад, после крупной аварии на тепломагистрали в поселке Жуковского, рассказал Олег. Впрочем, неисправность уже устранили, а дома все равно холодно, говорит мужчина. В доме 35 Б по улице Астрономической отопление отсутствует частично, только в однокомнатных квартирах

Олег Лабазов

В настоящий момент, я понимаю, что единственная у них отговорка – это то, что существуют выше какие-либо краны у жильцов свыше, тоесть, отопление перекрыто жильцами. В данный момент, мы пытаемся решить эту проблему – мы развесили объявление, пытаемся своими силами все решить это

В горсовете подтверждают, действительно, попасть в одну из квартир работникам тепловых сетей не удается, поэтому специалисты не могут подать отопление по этому стояку. Сейчас коммунальное предприятие обратилось за помощью к правоохранителям. Как только полицейские смогут помочь с доступом в жилье - отопление появится

