Почти половина украинцев находят для взяток частичное или полное оправдание

31 октября 2017 г. 17:13
Источник: Зеркало недели

Отношение к взяткам у населения Украины неоднозначное. Многие не видят другого способа решить проблему.

В сентябре 2017 года половина украинцев (49%) оценили взятки как недопустимое явление, свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы".

В то же время 44% украинцев находят для взяток частичное или полное оправдание: как "негативное явление, но в некоторых случаях может быть оправдано" (35%) или даже как "нормальный способ быстрого и эффективного решения проблем" (9%).

Почти половина населения (44%) оценивает коррупцию как наиболее серьезную проблему в Украине, еще 36% считают ее достаточно серьезной. Всего 2% населения уверены, что проблема коррупции надумана, а 12% не считают ее серьезной.

Распространенность коррупции в Украине оценивается населением как чрезвычайно высокая: 90% считает коррупцию распространенной в высокой степени, 50%  опрошенных  указали, что коррупция очень распространена, а еще около 38% – что это явление достаточно распространенное.

Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" с 18 сентября по 3 октября 2017 года среди 2000 респондентов на свободной территории Украины. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, более половины жителей страны (54%) считают, что в Украине успеха можно достичь с помощью денег или других материальных ценностей.

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