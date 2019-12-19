Почти тысяча чиновников могут оказаться без работы. Как готовятся к увольнениям в областном центре занятости?

Уменьшение количества чиновников и структурных подразделений в райгосадминистрациях. 3 ноября постановление о предельном количестве сотрудников утвердил Кабмин. Под сокращение в РГА Харьковщины попадает 917 человек. По словам директора Харьковского областного центра занятости, работа с людьми ведется, не дожидаясь момента увольнения.

Владимир Миненко, директор Харьковского областного центра занятости

700 анкет ми заповнили з цими людьми, яких попередили. Майже 60 осіб вже дали згоду на перенавчання з використанням наших можливостей служби зайнятості

Среди работников, попавших под сокращение, почти 70 человек планируют открыть собственное дело.

Между тем, Харьковщина имеет самый низкий показатель по уровню безработицы. В дефиците - рабочие кадры.

Владимир Миненко, директор Харьковского областного центра занятости

Завжди робітничі професії, будівельні професії користуються попитом, найбільшим попитом і відповідно заробітна плата також тут найбільший попит. Оператор, налагоджувальник - це також такі професії і спецільності, які з максимальним рівнем оплати праці

В 2019 году новацией в работе службы занятости стало проведение онлайн ярмарка вакансий. Теперь с работодателем общаются соискатели из всех центров занятости региона. Всего услугами областной службы занятости в этом году воспользовалось более ста тысяч человек.