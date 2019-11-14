«Почути серцем»: ученики Харьковского СУВК изготовили интерактивную азбуку для детей с проблемами слуха

«Почути серцем» - так назвали свой проект ученики Харьковского специального учебно-воспитательного комплекса номер 5 для детей с проблемами слуха. Они изготовили интерактивную азбуку с буквами и жестами, которые их означают.

Галина Куклина, заместитель директора по учебной работе

Ідея їх в тому, щоб популяризувати культуру нечуючих людей і залучити як можно більше чуючих до зацікавлення і вивчення жестової мови

Инициатором проекта стал один из учеников этой школы, Владимир Чарушин. Парень по собственному опыту знает, насколько важно таким людям, чтобы окружающий мир их понимал и слышал.

Владимир Чарушин, ученик

Я испытывал неудобство в общении с людьми, которые слышат, и поэтому мне пришла идея вот этого проекта включения слышащих людей и доказать, что мы - неслышащие люди - такие же, только со своим языком.

Парень отмечает, что азбуку хорошо усваивают маленькие дети, поэтому такие азбуки должны появиться в местах их наибольшего скопления - игровых площадках и детских центрах. И тогда в будущем будет легко доказать, что язык жестов - это также язык, который можно изучить и общаться.

Федор Стадник и Мария Шаталова, ученики

Мы очень довольны результатом своей работы, но мы продолжаем развивать проект и не собираемся останавливаться на достигнутом

На улицах города уже появилось несколько таких азбук, например, на площади у областного Дворца детского и юношеского творчества. В дальнейшем планируется создать настольную версию алфавита, которая будет компактной для того, чтобы инклюзия и в школах стала более доступной.