Под Харьковом 13-летняя школьница обокрала частный дом

09 октября 2020 г. 11:50
1 просмотр

Правоохранители разоблачили 13-летнюю школьницу в краже из частного дома под Харьковом.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 7 октября около 16:00 в полицию обратилась 38-летняя жительница города Валки. Женщина заявила о том, что неизвестные взломали дверные замки, проникли в ее дом и похитили мультиварку, косметику и прочее имущество заявительницы. 

Полицейские установили, что к совершению преступления причастна 13-летняя жительница соседнего села, которая ранее состояла на учете в ювенальной превенции. 

Сведения по факту происшествия были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. 

Поскольку по закону девочка еще не достигла возраста уголовной ответственности по данной статье УК Украины, следователи направят в Валковский районный суд ходатайство о применении к ней мер воспитательного характера.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53