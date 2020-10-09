Под Харьковом 13-летняя школьница обокрала частный дом

Правоохранители разоблачили 13-летнюю школьницу в краже из частного дома под Харьковом.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 7 октября около 16:00 в полицию обратилась 38-летняя жительница города Валки. Женщина заявила о том, что неизвестные взломали дверные замки, проникли в ее дом и похитили мультиварку, косметику и прочее имущество заявительницы.

Полицейские установили, что к совершению преступления причастна 13-летняя жительница соседнего села, которая ранее состояла на учете в ювенальной превенции.

Сведения по факту происшествия были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Поскольку по закону девочка еще не достигла возраста уголовной ответственности по данной статье УК Украины, следователи направят в Валковский районный суд ходатайство о применении к ней мер воспитательного характера.