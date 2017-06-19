Под Харьковом 4-летнего ребенка ранило болгаркой

19 июня 2017 г. 14:00
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Сообщение о происшествии поступило в Люботинское отделение полиции вчера в 23:05 от врачей скорой медицинской помощи из поселка Рай-Еленовка.

Как сообщили в отделе коммуникации полици в Харькоской области,  ребенок случайно попал под рабочую болгарку по месту жительства.

Малыш доставлен в Харьковскую областную клиническую больницу с раной шеи и поверхности грудной клетки. Состояние здоровья пострадавшего медики оценивают как стабильное.

Факт события внесен в Журнал единого учета правонарушений. Обстоятельства устанавливаются.

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