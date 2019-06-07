Под Харьковом 9-летний ребенок «заминировал» свою школу

6 июня около 19:00 в полицию поступило сообщение о закладке взрывчатки в школе, расположенной на улице Шевченко в Люботине.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на место полицейские и специалисты-взрывотехники осмотрели 800 кв. метров помещений и 1000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали одного человека.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Полицейские установили, кто сделал ложное сообщение о заминировании. Лжеминером оказался 9-летний ученик этой же школы, который сейчас находится на отдыхе в летнем лагере, расположенном в другой области Украины.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Люботинского отделение полиции.

Решается вопрос о привлечении родителей мальчика к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.