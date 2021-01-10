Под Харьковом - акция против повышения коммунальных тарифов, протестующие перекрыли трассу (видео)

Под Харьковом сегодня, 10 января, утром на трассе Киев - Харьков - Довжанский проходит очередная акция протеста против повышения тарифов на транспортировку газа.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Там же опубликовано видео с места проведения мероприятия возле стационарного поста полиции.

Как видно на кадрах, несколько десятков человек заблокировали движение по трассе и беспрерывно ходят по пешеходному переходу. В руках у протестующих – плакаты, на которых написано: "Нет тарифному геноциду", "Люди не быдло" и прочее.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, в акции принимают участие около 50 человек.

Охрану общественного порядка осуществляют 15 полицейских.