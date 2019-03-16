Под Харьковом домашний кот провел в бетонной западне около двух недель (видео)

16 марта 2019 г. 10:00
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Под Харьковом спасли кота, около двух недель проведшего в западне между стенами.

Как сообщили в Службе спасения животных, семья решила наведаться к бабушке. С собой взяли кота.

Однако кот по кличке Дымок испугался новой обстановки  и прыгнул в открытую вентиляцию в ванной, оказавшись в ловушке между двумя стенами квартир на первом этаже.

Сначала хозяева животного думали, что кот убежал, однако черезнесколько дней услышали его мяуканье из отверстия между стенами.

Тогда они поняли, что Дымок находится там, возле стены соседской квартиры.

Спустившись к соседке, люди сняли видео этой ловушки и увидели своего беглеца. Поняв, что самостоятельно до кота не добраться, люди вызвали на помощь Службу спасения.

«Мы сделали дырку в стене на уровне пола, кот сидел в двух метрах от нас. Люди проявили оригинальность и нашли кусок арматуры, из которого мы сделали крючок и ловили котика», - рассказали волонтеры.

Наконец кота достали и отдали хозяевам. Все закончилось благополучно.

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