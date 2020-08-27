Под Харьковом двое мужчин избили и обокрали односельчанина

На Харьковщине полицейские разоблачили двух жителей села Высокополье Валковского района, в том, что они избили своего соседа и украли его мобильный телефон.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение о происшествии поступило в полицию от 41-летнего потерпевшего 25 августа в 14:17.

На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что во время употребления спиртных напитков у заявителя возник конфликт со своими знакомыми – жителями района 17-ти и 19-ти лет, в ходе которого они его избили. Также у мужчины исчез мобильный телефон.

Полицейские установили, что к данным преступлениям причастны 17-летний и 19-летний местные жители.

Сведения по данным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) и ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.