Под Харьковом из гаража угнали мотоцикл: подозреваемый задержан

В Харьковской области задержали 32-летнего мужчину за угон чужого мотоцикла.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, ночью 29 марта злоумышленник проник на территорию домовладения в поселке Ивано-Шейчино Богодуховского района и из гаража похитил мотоцикл марки "К-750".
Полицейские задержали злоумышленника.
Мотоцикл в технически исправном состоянии полицейские вернули владельцу.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленнику грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.
Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.