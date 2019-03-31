Под Харьковом из гаража угнали мотоцикл: подозреваемый задержан

В Харьковской области задержали 32-летнего мужчину за угон чужого мотоцикла.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, ночью 29 марта злоумышленник проник на территорию домовладения в поселке Ивано-Шейчино Богодуховского района и из гаража похитил мотоцикл марки "К-750".

Полицейские задержали злоумышленника.

Мотоцикл в технически исправном состоянии полицейские вернули владельцу.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.