Под Харьковом из гаража угнали мотоцикл: подозреваемый задержан

31 марта 2019 г. 15:27
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В Харьковской области задержали 32-летнего мужчину за угон чужого мотоцикла.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, ночью 29 марта злоумышленник проник на территорию домовладения в поселке Ивано-Шейчино Богодуховского района и из гаража похитил мотоцикл марки "К-750". 

Полицейские задержали злоумышленника.

Мотоцикл в технически исправном состоянии полицейские вернули владельцу.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. 

Злоумышленнику грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

 

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