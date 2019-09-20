 

Жители Харьковщины вышли на акцию против продажи земли иностранцам

20 сентября 2019 г. 13:55
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Сегодня, 20 сентября, на Нововодолажском районе области проходит акция по выражению протеста о недопущении продажи земель иностранцам.

Об этом сообщается в соцсетях.

Также в одной из местных групп опубликованы фото с места проведения протеста.

Мирное собрание проводится на обочине автомобильной дороги Харьков - Симферополь-Алушта - Ялта.

По данным очевидцев, в акции протеста принимают участие около 400 человек, в том числе - представители соседних областей.

Также задействовано около 40 единиц техники.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения обеспечивает полиция.

Движение автотранспорта на трассе не перекрывается.

 

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