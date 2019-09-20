Жители Харьковщины вышли на акцию против продажи земли иностранцам

Сегодня, 20 сентября, на Нововодолажском районе области проходит акция по выражению протеста о недопущении продажи земель иностранцам.
Об этом сообщается в соцсетях.
Также в одной из местных групп опубликованы фото с места проведения протеста.
Мирное собрание проводится на обочине автомобильной дороги Харьков - Симферополь-Алушта - Ялта.
По данным очевидцев, в акции протеста принимают участие около 400 человек, в том числе - представители соседних областей.
Также задействовано около 40 единиц техники.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения обеспечивает полиция.
Движение автотранспорта на трассе не перекрывается.