Под Харьковом многодетной семье за неделю восстановили дом после пожара (видео)

В Мерефе неравнодушные отстроили новый дом для многодетной семьи вместо сгоревшего во время пожара старого.
Напомним, дом, в котором проживала семья с восемью детьми, сгорел 18 апреля.
Дом сгорел из-за неисправного котла.
После пожара люди с детьми осталась под открытым небом.
На помощь погорельцам пришло немало людей.
Более сотни добровольцев разобрали пожарище и принялись за работу.
Новый дом для семьи был построен за шесть дней.
Фото процесса восстановления дома, который в течение этого срока происходил с раннего утра до поздней ночи, были опубликованы в соцсетях и харьковских пабликах.