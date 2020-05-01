Под Харьковом многодетной семье за неделю восстановили дом после пожара (видео)

01 мая 2020 г. 10:44
Источник: ТСН.ua
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В Мерефе неравнодушные отстроили новый дом для многодетной семьи вместо сгоревшего во время пожара старого.

Напомним, дом, в котором проживала семья с восемью детьми, сгорел 18 апреля.

Дом сгорел из-за неисправного котла.

После пожара люди с детьми осталась под открытым небом.

На помощь погорельцам пришло немало людей.

Более сотни добровольцев разобрали пожарище и принялись за работу.

Новый дом для семьи был построен за шесть дней.

Фото процесса восстановления дома, который в течение этого срока происходил с раннего утра до поздней ночи, были опубликованы в соцсетях и харьковских пабликах.

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