Под Харьковом мужчина убил отца

07 декабря 2017 г. 14:38
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Тело 64-летнего мужчины обнаружили врачи "скорой" медицинской помощи и сразу позвонили в полицию.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, правоохранители установили личность злоумышленника, причастного к преступлению, и задержали его. Как выяснилось, отца убил родной сын. 38-летний житель поселка Рогань признался в содеянном и рассказал, что в тот день между ним и отцом возникла ссора, которая впоследствии переросла в драку. Отец схватил вилы, а он - металлический лом. Во время драки сын нанес удар по голове своему родственнику. От полученной травмы 64-летний мужчина скончался.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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