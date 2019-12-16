Под Харьковом на окружной дороге фермеры и активисты протестовали против продажи земли (видео)

Под Харьковом сегодня утром, 16 декабря, на окружной дороге протестовали фермеры и активисты.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на трассе Киев-Харьков-Довжанский возле остановки общественного транспорта "Минутка" в Чугуевском районе представители Ассоциации фермеров в Харьковской области вместе с представителями «Нацкорпуса» в количестве около 20 человек провели акцию против продажи земли.

В полиции отметили, что при этом движение транспорта не останавливалось. Хотя представители «Нацкорпуса» на странице в Фейсбук сообщили о том, что движение по трассе перекрывалось.

Нарушений общественного порядка не зафиксировано. Охрану правопорядка обеспечивали 15 сотрудников полиции. Информация внесена в Единый реестр учета Чугуевского отдела полиции.