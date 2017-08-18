Под Харьковом на рынке обнаружили 9 нелегалов

Во время отработки одного из рынков правоохранители обнаружили 9 граждан Азербайджана, которые длительное время проживают в Украине, не имея никаких документов на право пребывания в нашей стране.

По сведениям отдела коммуникации полиции в Харьковской области, для выяснения всех обстоятельств мужчин доставили в Липецкого отделения полиции.

В отношении них составили админпротоколы по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях и принято решение о принудительном возвращении за пределы Украины