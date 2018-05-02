Под Харьковом на улице нашли 4-летнего ребенка, которого мать доверила подруге

26 апреля 2018 года в полицию поступило сообщение о том, что в селе Безруки Дергачевского района нашли четырёхлетнего мальчика одного на улице, который искал свою мать.

Об этом сообщили в пресс-службе ювенальной превенции региональной Нацполиции.

Как рассказали правоохранители, 24-летняя мать ребенка отвезла сына к подруге в поселок Слатино, чтобы та за ним присмотрела в ее отсутствие.

Через некоторое время мальчик вышел из дома на улицу, чтобы найти мать.

Около 18 часов вечера ребенка на улице обнаружила жительница поселка и отвела в магазин.

Продавщица сообщила в полицию о найденном ребенке.

Правоохранители нашли мать ребенка в 10 часов вечера.

В отношении матери составили административный протокол по статье 184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

Ранее женщина к административной ответственности не привлекалась.