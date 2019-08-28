 

Под Харьковом НАБУ проводит обыски в доме директора лесхоза

28 августа 2019 г. 16:58
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В доме директора ГП «Гутянское лесное хозяйство» Виктора Сисы детективы НАБУ проводят обыски.

Об этом написал народный  Алексей Кучер на своей странице в Facebook.

«История с визитом в Харьков президента Украины получила продолжение. - написал депутат. - Несмотря на отчаянное активное сопротивление правоохранительным органам (в частности, физическое), а также посильную помощь последнему со стороны сотрудников государственной охраны (которые, как ни странно, осуществляют его круглосуточную охрану), детективы начали обыск.

Также народный депутат опубликовал фото, на которых, по его словам, изображено поместье лесника.

«На фото поместье лесника. Размах удивляет», - отметил Кучер и добавил, что надеется на максимально эффективное и законное дальнейшее движение данного уголовного производства.

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