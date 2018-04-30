Под Харьковом наемный работник обворовал частное предприятие

30 апреля 2018 г. 11:26
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В полицию обратился 32-летний харьковчанин и рассказал, что с территории его предприятия в поселке Васищево неизвестные похитили 4 бензопилы, электросварочный аппарат, 2 набора инструментов и 15-метровый удлинитель.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В совершении кражи правоохранители разоблачили 40-летнего жителя Волчанского района, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за  незаконное хранение наркотиков.

Злоумышленник временно работал на предприятии.

Совершив кражу, злоумышленник нанес материальный ущерб на сумму около 40 тысяч гривен.

Подозреваемый признался в содеянном и объяснил свой поступок желанием подзаработать.

Вещественные доказательства правоохранители изъяли.

Информацию о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

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