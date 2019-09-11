Под Харьковом нашли 16-летнюю девушку, сбежавшую из дома

Под Харьковом нашли пропавшую 16-летнюю девушку.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, несовершеннолетняя жительница поселка Ольшаны Дергачевского района утром 10 сентября ушла в школу и домой не вернулась.

Как выяснили полицейские, девушка живет вместе с 34-летней тетей и 64-летней бабушкой-опекуном, которая сейчас находится в больнице. Она неоднократно уходила из дома из-за споров с тетей.

На этот раз беглянку полицейские нашли у знакомой.

С девушкой и ее родственниками полицейские провели профилактическую беседу.