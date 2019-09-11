 

Под Харьковом нашли 16-летнюю девушку, сбежавшую из дома

11 сентября 2019 г. 14:00
67 просмотров

Под Харьковом нашли пропавшую 16-летнюю девушку.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, несовершеннолетняя жительница поселка Ольшаны Дергачевского района утром 10 сентября ушла в школу и домой не вернулась. 

Как выяснили полицейские, девушка живет вместе с 34-летней тетей и 64-летней бабушкой-опекуном, которая сейчас находится в больнице. Она неоднократно уходила из дома из-за споров с тетей.

На этот раз беглянку полицейские нашли у знакомой.

С девушкой и ее родственниками полицейские провели профилактическую беседу.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.