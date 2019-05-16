Под Харьковом нашли подростка-любителя приключений

16 мая 2019 г. 13:34
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Полицейские вернули домой пропавшего 15-летнего подростка – жителя Первомайского района, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, как сообщалось, парень 14 мая в 7:45 пошел в школу и не вернулся домой.

Правоохранители установили его местонахождение. Подросток находился в селе Беляевка Первомайского района, где его по ориентировке в социальных сетях узнали местные жители и позвонили в полицию. 

Старший инспектор ювенальной полиции Александр Сало вместе с родителями парня отправились в село и нашли его на территории местной школы. 

Парень объяснил свой побег из дома тем, что ему хотелось приключений.

Никаких противоправных действий в отношении подростка совершено не было.

Полицейские поблагодарили неравнодушных граждан, которые звонили в полицию и сообщили о местонахождении парня.

С родителями мальчика правоохранители провели профилактическую беседу, а самого беглеца поставили на учет ювенальной превенции.

 

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