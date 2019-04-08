Под Харьковом нашли потерявшегося 6-летнего ребенка

Днем в полицию от жительницы поселка Вильча Волчанского района поступило сообщение о том, что на автобусной остановке она обнаружила 6-летнего мальчика, который потерялся и не помнит свой домашний адрес.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители выяснили, что после школьных занятий старшая сестра посадила брата на автобус, чтобы он доехал домой, где мальчика должен был встретить отец.

Автобус следовал по кольцевому маршруту, а ​​ребенок пропустил свою остановку.

По данным полиции, никаких противоправных действий в отношении ребенка совершено не было.

Мальчика передали матери.