 

Под Харьковом нашли пропавшего ребенка

22 июля 2019 г. 13:40
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В Дергачах полицейские разыскали пропавшего 8-летнего ребенка.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию обратилась местная жительница с просьбой найти ее 8-летнего сына. Женщина сообщила, что ребенок еще утром пошел гулять и вечером не вернулся домой. 

Выяснив приметы разыскиваемого, полицейский-водитель местного отдела полиции охраны на одной из улиц города заметил похожего по описанию ребенка. 

Как оказалось, все это время  мальчик гулял по улицам города, и никаких противоправных действий в отношении него совершено не было.

Полицейские доставили найденного ребенка домой и передали матери.

 

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