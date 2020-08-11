Под Харьковом нашли пропавшего подростка

11 августа 2020 г. 12:25
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Правоохранители разыскали несовершеннолетнего жителя Харьковского района, который пропал утром 10 августа.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 10 августа в полицию обратились родители 16-летнего подростка. Они сообщили, что сын утром ушел из дома в поселке Высоком и не вернулся.

11 августа около 03:00 полицейские разыскали подростка на одной из улиц родного поселка и вернули домой.

Никаких противоправных действий в отношении парня совершено не было.

Работники полиции провели с подростком профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем. 

Относительно его родителей правоохранители составят административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

 

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