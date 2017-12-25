Под Харьковом нашли пропавшую мать с ребенком

Пропавших маму и дочь нашли сегодня в одном из поселков Харьковской области.

Как отметили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, никаких противоправных действий в отношении 27-летней женщины и ее 2-летней дочери не произошло.

Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются

Напомним, 23 декабря в Киевский отдел полиции обратился 28-летний мужчина с заявлением о том, что его жена ушла с дочкой на прогулку и пропала без вести. Телефон женщина оставила дома. На поиски матери и ребенка был ориентирован весь личный состав подразделений полиции, в интернет-сети были размещены ориентировки с приметами пропавших.