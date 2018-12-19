Под Харьковом недобросовестные арендаторы закрыли доступ к водоему

Под Харьковом частники незаконно закрыли населению доступ к водоему.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о возврате пруда с недобросовестной аренды, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, который был удовлетворен.

По словам руководителя Харьковской местной прокуратуры № 6 Андрея Яковлева водоем на территории Терновского поселкового с прилегающими 77 га земель водного фонда частное предприятие получило в аренду на 50 лет в 2004 году.

Пруд должен был использоваться для рыборазведения и создания мест отдыха для населения.

Однако предприятие запретило любительскую рыбалку но не допускало к водопою домашних животных. Кроме того, арендатор возвел незаконные постройки на прибрежной защитной полосе, что запрещено законодательством. В общем, предприятие систематически нарушало условия договора.

Хозяйственный суд области удовлетворил исковые требования прокуратуры и забрал у недобросовестных арендаторов водоем с прилегающими территориями.