Под Харьковом недобросовестные арендаторы закрыли доступ к водоему

19 декабря 2018 г. 11:58
276 просмотров

Под Харьковом частники незаконно закрыли населению доступ к водоему. 

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о возврате пруда с недобросовестной аренды,  сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, который был удовлетворен.

По словам руководителя Харьковской местной прокуратуры № 6 Андрея Яковлева водоем на территории Терновского поселкового с прилегающими 77 га земель водного фонда частное предприятие получило в аренду на 50 лет в 2004 году. 

Пруд должен был использоваться для рыборазведения и создания мест отдыха для населения. 

Однако предприятие запретило любительскую рыбалку но не допускало к водопою домашних животных. Кроме того, арендатор возвел незаконные постройки на прибрежной защитной полосе, что запрещено законодательством. В общем, предприятие систематически нарушало условия договора.

Хозяйственный суд области удовлетворил исковые требования прокуратуры и забрал у недобросовестных арендаторов водоем с прилегающими территориями.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          Срочно требуются сварщики (аргон) в Чехию. По биометрии. Официальное трудоустройство. Оплата высокая. Жилье бесплатно. Быстрый отъезд. Контакты 0669861416. 0981771804                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.