Под Харьковом "охотники" за металлом украли у мужчины чугунную ванну

07 ноября 2018 г. 11:16
79 просмотров

В полицию поступило сообщение от 58-летнего жителя села Вишневое о том, что из его сарая неизвестные похитили чугунную ванну, тележку и другие мелкие металлические изделия общим весом более 100 килограммов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские установили злоумышленников, причастных к краже. Ими оказались ранее судимые 27-летний и 32-летний мужчины, которые успели продать похищенные предметы местному жителю.

Вещественные доказательства правоохранители изъяли.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. 

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.