Под Харьковом парень угнал чужой автомобиль

13 марта 2019 г. 13:00
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10 марта в полицию обратился 20-летний житель поселка Ольшаны и сообщил, что его автомобилем «ВАЗ 2102» незаконно завладели неизвестные. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, пострадавший приехал к своему товарищу и оставил машину возле дома, а когда собирался ехать домой, обнаружил, что автомобиля нет на месте.

Полицейские установили, что злоумышленником оказался 23-летний житель поселка Протопоповка Дергачевского района, который проник в чужую машину, отжав ветровое окно, и уехал.

Автомобиль вернули владельцу.

Следователями открыто уголовное производство по ч.1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

 

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