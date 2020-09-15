Под Харьковом поисковая экспедиция обнаружила останки более сотни бойцов

В Харьковской области завершилась масштабная поисковая экспедиция, в которой приняли участие исследователи из 11 городов Украины. В результате операции из земли подняли останки 108 бойцов, погибших в Барвенковском котле.

Об этом сообщила член поисковой организации, журналист из Кривого Рога Виктория Симкина.

Экспедиция длилась 5 дней. Поисковики ВОО "Народная Память" работали на территории Харьковской области, где в 1942 году бойцы Красной армии пробивались из котла. Эту поисковую операцию сами ее участники называют наиболее продуктивной.

"От рассвета до заката мы поднимали погибших в котле под Харьковом. Мы специально подгадывали для этого отпуска, собирали отгулы, но чиновники Минкульта с февраля не нашли времени подписать наши разрешительные документы. Все уже съехались в Барвенково, а разрешения на работы все нет. Будем честными, только введение в действие тяжелой артиллерии в виде личных дружбы и "пенделя" привело к положительному результату и из запланированных 7 дней активных поисков, мы работали только 5", - рассказывает Виктория Симкина.

В операции приняли участие более 40 исследователей из Киева, Днепра, Кривого Рога, Оржицы, Ужгорода, Чернигова, Алешков, Глухова, Славянска, Харькова и Луганской области.

"За эти дни поднято 108 солдат и офицеров Красной армии. Найдено при них 16 личных опознавательных знаков. А по итогам четырех лет, в сумме 4 недели работы на полях Барвенковского котла, мы уже вырвали у равнодушной пустоты 363 бойца и нашли 64 личных опознавательных знака. 17 из них уже прочитано. Родным, если они остались, сообщается", - отметила Виктория Симкина.

Поисковики отмечают, что в течение последних 4 лет к небесному воинству присоединился почти батальон погибших.