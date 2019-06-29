 

Под Харьковом прошли сборы экипажей БТР Нацгвардии

29 июня 2019 г. 10:56
Источник: Главное
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Специальные сборы экипажей БТР завершились под Харьковом. Члены экипажей учились максимально полно реализовывать потенциал своих «железных коней» и поделились своими впечатлениями.

Национальная гвардия Украины как высокомобильное вооруженное формирование, требует большого количества быстрых, маневренных и одновременно защищенных машин. 

Ежегодно Нацгвардия получает новые образцы бронированных транспортных средств. Среди них - отечественная разработка, которая также находит все больше сторонников за рубежом, БТР-4Е. Нацгвардейцы верят, что вскоре они все пересядут из остатков советской техники - БТР - 60 и БТР - 70, на новые образцы боевых машин, и такие сборы приближают их к этой цели.

«Если мы хотим строить новую армию по стандартам НАТО, то мы должны обновить подвижной состав и подготовить высококвалифицированный персонал. На этих сборах  мы могли работать на тренажерах БТР-4Е. Получили много положительных впечатлений. Такие меры позволяют нам активно передавать свой опыт друг другу», - поделился впечатлениями от сборов механик-водитель Александр Добронос.

Участники собрания отмечают плотность графика, разнообразие упражнений и занятий в целом.

«Служу четыре года в воинской части 3005. Сборы прошли удачно. Мы получили большой опыт и узнали много нового. Мы наладили связи между подразделениями и одновременно смогли показать себя с хорошей стороны, и это было отмечено руководителями сборов», - заверил оператор-наводчик Александр Сайфудинов

В завершение собрания членов экипажей БТР отметили грамотами.

 

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