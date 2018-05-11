Под Харьковом пьяный мужчина ударил жену ножом

10 мая около 16:00 в полицию поступило сообщение о том, что в хирургическое отделение Мерефянской больницы с ранением живота Медики доставили 43-летнюю женщину.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители выяснили, что 43-летний сожитель потерпевшей, будучи пьяным, поссорился с сожительницей и нанес ей удар ножом в живот..

Полицейские обнаружили и задержали злоумышленника в соседнем доме.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.