Под Харьковом пьяный мужчина ударил жену ножом

11 мая 2018 г. 10:00
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10 мая около 16:00 в полицию поступило сообщение о том, что в хирургическое отделение Мерефянской больницы с ранением живота Медики доставили 43-летнюю женщину.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители выяснили, что 43-летний сожитель потерпевшей, будучи пьяным, поссорился с сожительницей и нанес ей удар ножом в живот..

Полицейские обнаружили и задержали злоумышленника в соседнем доме.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

 

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