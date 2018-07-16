Под Харьковом разбирают на кирпичи старинную усадьбу - соцсети

16 июля 2018 г. 12:25

На территории садово-паркового комплекса «Натальевка» в Харьковской области неизвестные разобрали на кирпичи старинную усадьбу.

Об этом сообщил очевидец Сергей Козуб на своей странице в Фейсбук.

Он сообщил, что при поездке в усадьбу сахарных магнатов Харитоненко Натальевку обнаружил свежие следы от грузовика, на который грузили кирпичи, из которых был построен старинный дом.

«Мало нам сгоревшей усадьбы Шидловских в Старом Мерчике, уничтоженного дома знаменитой семьи Синяковых? Кому нужно, чтобы Харьковщина лишилась еще одной исторической жемчужины?», - возмущается харьковчанин.

Пользователи соцсети в своих комментариях отмечают, что еще в мае усадьба стояла, тронутая только временем, а не людьми.

Следы вандализма совсем свежие, а еще две недели назад все было на месте, отметил Сергей Козуб.

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