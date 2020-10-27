Под Харьковом разоблачили дачного вора

27 октября 2020 г. 14:04
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В Харьковском районе правоохранители разоблачили 39-летнего жителя поселка Безлюдовка в кражах из дачных хозяйств.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В середине сентября в полицию начали поступать заявления от пострадавших о том, что из их дачных домов неизвестные похищают хозяйственные инструменты, одежду, электроинструменты и бытовую технику. 

Во время отработки территории полицейские установили и задержали подозреваемого. Выяснилось, что он ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Полицейские установили причастность злоумышленника к 4 кражам на территории Харьковского района. 

Материальный ущерб, нанесенный потерпевшим, составляет более 11000 гривен.

Свои действия мужчина объяснил тяжелым материальным положением и признал свою вину.  Следователем открыто уголовное производство по ч. 2, 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

26 октября мужчине было сообщено о подозрении в совершении преступлений, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. 

 

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