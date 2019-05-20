Под Харьковом рецидивист обманул пенсионеров на 38 тысяч гривен

В Харьковской области правоохранители задержали злоумышленника, который по схеме «ваш родственник в полиции» обманул двух пенсионеров на общую сумму 38 000 гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 12 мая в полицию обратились 76-летняя женщина и 83-летний мужчина – жители Балаклейского района.

Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился полицейским и заявил, что ее племянника задержали за совершение тяжкого преступления. За «решение вопроса» злоумышленник предложил пенсионерке заплатить деньги. Женщина отдала злоумышленнику все свои сбережения - 20 000 гривен.

В этот же день в дежурную часть с аналогичным заявлением обратился 83-летний мужчина. Потерпевший, думая, что спасает родственника, отдал мошеннику 18 000 гривен.

Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 35-летний неоднократно судимый житель Луганской области.

Во время досудебного расследования установлено, что злоумышленник звонил на городские номера телефонов жителей города Балаклея в поисках доверчивой жертвы. Мужчина приезжал по указанному адресу и получал денежные средства от потерпевших.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.