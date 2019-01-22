Под Харьковом рецидивисты обокрали фермера

22 января 2019 г. 10:39
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18 января около 10:00 в полицию от 64-летнего местного фермера поступило сообщение о том, что его обокрали неизвестные. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на место полицейские установили, что в складских помещениях хозяйства сломаны замки и исчезли 2 бензопилы, а также запчасти для грузовых авто. 

В тот же день полицейские разоблачили двух ранее судимых жителей Красноградского района.

50-летный злоумышленник и его 21-летний сообщник признались в совершении данной кражи. 

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. 

За кражу злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы. 

 

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