Под Харьковом рецидивисты обокрали фермера

18 января около 10:00 в полицию от 64-летнего местного фермера поступило сообщение о том, что его обокрали неизвестные.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Прибывшие на место полицейские установили, что в складских помещениях хозяйства сломаны замки и исчезли 2 бензопилы, а также запчасти для грузовых авто.
В тот же день полицейские разоблачили двух ранее судимых жителей Красноградского района.
50-летный злоумышленник и его 21-летний сообщник признались в совершении данной кражи.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
За кражу злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.