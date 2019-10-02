 

Учителя двух школ под Харьковом протестовали против их закрытия

02 октября 2019 г. 13:00
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На Харьковщине против закрытия двух школ протестовали учителя.

Как сообщается в оперативной сводке ХОГА, 1 октября в Первомайске примерно в 09:35 учителя, в  количестве 40 человек, перекрыли движение по ул. Харьковской.

Как сообщается, движение протестующие перекрывали в знак протеста против закрытия местных школ №1 и №4.

Движение было восстановлено в 10:15.

Напомним, ранее учителя двух школ в городе Первомайском протестовали 1 сентября.

Тогда несколько десятков работников, несогласных с реорганизацией двух школ города, прошли пешим ходом по пешеходному переходу на улице Харьковской и перекрыли движение транспорта. Акция, по данным полиции, длилась 40 минут.

 

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