Под Харьковом установили КПП из-за 14 случаев заболевания Covid-19 в психбольнице Стрелечья

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Харьковского района Харьковской области провела экстренное внеочередное заседание после того, как у 11 пациентов и 3 медиков областной психиатрической больницы №1, расположенной в селе Стрелечье Харьковского района Харьковской области, была подтверждена коронавирусная инфеция Covid-19.

Об этом сообщил глава райгосадминистрации Артур Товмасян.

"Экстренно собрали внеочередное заседание районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В 21.30 в селе Стрелечье установили контрольно-пропускной пункт", - написал Товмасян на своей странице в Facebook сегодня, 26 апреля.

В комментариях к посту он отметил, что установление КПП и ограничение въезда и выезда в населенный пункт - вынужденная мера, направленная на недопущение дальнейшего распространения болезни.

"Контрольно-пропускной пункт будет работать круглосуточно с проведением температурного скрининга. Через КПП имеют право перемещаться все жители, которые прописаны и фактически проживают в с.Стрелечье, кроме случаев, указанных в постановлении КМУ N211 от 11.03.2020 (с изменениями). Доставка продуктов питания будет осуществляться в обычном режиме. С понедельника сельский совет начнет выписывать пропуски", - написал Товмасян.