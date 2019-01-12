Под Харьковом в частном доме нашли мертвого избитого мужчину

10 января около 16:00 в полицию поступило сообщение об обнаружении тела 41-летнего жителя Нововодолажского района.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 20-летний мужчина сообщил, что зашел в дом своего соседа и обнаружил его мертвым. Последний раз он видел потерпевшего три дня назад.

На лице и голове умершего были обнаружены многочисленные гематомы. Тело умершего для установления причин смерти направили в морг.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Правоохранители устанавливают обстоятельств происшествия и лиц, которые могут быть причастны к совершению указанного преступления.