Под Харьковом в частном доме нашли мертвого избитого мужчину

12 января 2019 г. 11:04
1 просмотр

10 января около 16:00 в полицию поступило сообщение об обнаружении тела 41-летнего жителя Нововодолажского района.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 20-летний мужчина сообщил, что зашел в дом своего соседа и обнаружил его мертвым. Последний раз он видел потерпевшего три дня назад. 

На лице и голове умершего были обнаружены многочисленные гематомы. Тело умершего для установления причин смерти направили в морг.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Правоохранители устанавливают обстоятельств происшествия и лиц, которые могут быть причастны к совершению указанного преступления.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          Срочно требуются сварщики (аргон) в Чехию. По биометрии. Официальное трудоустройство. Оплата высокая. Жилье бесплатно. Быстрый отъезд. Контакты 0669861416. 0981771804                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.