Под Харьковом в санатории заболели беременные

11 декабря 2017 г. 15:38
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В санатории  "Высокий" под Харьковом 8 декабря зафиксировали заболевание беременных женщин.

Как рассказали в пресс-службе Госпродпотребслужбы, за медицинской помощью с жалобами на тошноту, рвоту, диарею и повышение температуры обратились 22 беременные женщины.

По результатам медицинского обследования, 4 больным установлен диагноз "острая кишечная инфекция", остальным - диагноз "острая респираторная вирусная инфекция".

Главным управлением Госпродпотребслужбы в Харьковской области проводится санитарно - эпидемиологическое расследование.

Отобрано для проведения соответствующих лабораторных исследований 10 проб пищевых продуктов и 50 смывов с объектов внешней среды. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

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