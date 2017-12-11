Под Харьковом в санатории заболели беременные

В санатории "Высокий" под Харьковом 8 декабря зафиксировали заболевание беременных женщин.

Как рассказали в пресс-службе Госпродпотребслужбы, за медицинской помощью с жалобами на тошноту, рвоту, диарею и повышение температуры обратились 22 беременные женщины.

По результатам медицинского обследования, 4 больным установлен диагноз "острая кишечная инфекция", остальным - диагноз "острая респираторная вирусная инфекция".

Главным управлением Госпродпотребслужбы в Харьковской области проводится санитарно - эпидемиологическое расследование.

Отобрано для проведения соответствующих лабораторных исследований 10 проб пищевых продуктов и 50 смывов с объектов внешней среды. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.