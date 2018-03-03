Под Харьковом в снежных сугробах застрял школьный автобус

03 марта 2018 г. 14:28
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3 марта в 10:55 спасателям поступило сообщение о том, что требуется помощь водителю школьного автобуса, который застрял на нерасчищенном участке дороги в селе Липцы Харьковского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Автобус ехал без пассажиров за группой детей в Липецкий межшкольный учебный комбинат.

На спасательном автомобиле повышенной проходимости «ЗИЛ-131» спасатели отбуксировали застрявший автобус в учебное заведение, к которому оставалось доехать чуть меньше километра.

 

 

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