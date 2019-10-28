 

Под Харьковом - вспышка вирусного гепатита: 9 заболевших

28 октября 2019 г. 13:11
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На Харьковщине за период с 11 по 23 октября 2019 года зарегистрировано зарегистрировано 9 случаев вирусного гепатита А.

Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, вспышку заболевания зарегистрировали среди жителей поселка Константиновка Краснокутского района.

Как отмечается, все заболевшие госпитализированы в больницы области и получают соответствующее лечение.

С учетом длительного инкубационного периода (время от инфицирования до появления клинических проявлений заболевания - 35 суток), характерного для этого заболевания осенне-зимней сезонности (рост эпидемической активности вируса) и возможных путей передачи (пищевой, водный, контактно-бытовой) существует вероятность распространения инфекции и развития вспышки в целом в поселке и распространения на другие населенные пункты Краснокутского района, отметили в Лабцентре.

При опросе заболевших установлено, что 7 из них находятся в родственных отношениях, и контактировали в домашних условиях, при этом источник инфекции и возможные факторы передачи не установлены.

Сейчас специалисты проводят эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий.

 

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