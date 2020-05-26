Под Харьковом выявили девятерых человек, которых держали в трудовом рабстве

На Харьковщине правоохранители выявили группу людей, которые подвергались трудовому рабству.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Уголовное производство открыто по факту торговли людьми в форме вербовки и перемещения лиц с использованием обмана и уязвимого состояния, совершенных с целью принудительной трудовой эксплуатации (ч. 2 ст. 149 УК Украины).

В ходе досудебного расследования правоохранители разоблачили 56-летнего мужчину и 60-летнюю женщину, которые занимались вербовкой и перемещением людей для дальнейшей эксплуатации в виде принудительного труда на собственном фермерском хозяйстве.

Они организовали поиск и подбор работников - лиц с уязвимым положением, заставляли их к труду и удерживали с помощью долговой кабалы из-за систематического наложения штрафов за невыполнение отдельных работ, а также с помощью психологического или физического воздействия.

В ходе обысков правоохранители выявили 9 человек, которые подвергались рабству и не получали заработную плату. Среди них были трое женщин, пятеро мужчин и 1 несовершеннолетний.

По данным отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, фермерское хозяйство, на территории которого выявили потерпевших, занимается разведением крупного рогатого скота в селе Малая Рогань в Харьковской области.

На ферме работники ухаживали за более чем за 80 головами крупного рогатого скота и за домашними животными.

Полицейские изъяли черновые записи с якобы выплаченными денежными средствами за выполненную работу и с отметками о долгах за неоплаченную работу, долговые записки работников работодателям за получение пищи и напитков, сигарет, оригиналы документов, подтверждающие лица работников, работающих в настоящее время и которые работали ранее, видеорегистратор, учредительные документы фермерского хозяйства, мобильные телефоны.

Кроме того, во время обысков были изъяты 66 боевых патронов и 1 запал от гранаты.

Правоохранители устанавливают причастных к совершению преступления лиц, и решается вопрос о уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 149 УК Украины (торговля человеком в форме вербовки и перемещения лица с использованием ее обмана и уязвимого состояния, совершенные с целью трудовой эксплуатации в виде принудительного труда).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.