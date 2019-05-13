Под Харьковом за кражи камер наблюдения задержали двух подростков

13 мая 2019 г. 13:14
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В полицию в начале марта 2019 года начали поступать заявления от жителей Волчанска об исчезновении камер видеонаблюдения с их частных домов, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские установили личности злоумышленников. Ими оказались двое 14-летних подростков - местных жителей. 

Установлено, что ребята совершили несколько краж на территории города. Своими действиями они нанесли потерпевшим материальный ущерб на сумму более 3000 гривен.

Подросткам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. 

Сейчас по указанным фактам проводится расследование.

 

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