Задержали рецидивиста, который повредил линию связи под Харьковом

14 марта 2019 г. 12:29
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В полицию 8 марта поступило сообщение от диспетчера телекоммуникационной компании в  Зачепиловке о том, что на предприятии сработала охранная сигнализация из-за повреждения линии связи.

Прибывшие на место происшествия полицейские при обследовании кабельной линии связи обнаружили отсутствие около 40 метров медной проволоки.

Злоумышленника установили и задержали. Им оказался 40-летний ранее судимый житель района.

Преступление злоумышленник спланировал заранее - после полуночи с помощью пилы вырезал кабель.

Своими действиями мужчина, который рассказал, что таким образом решил заработать денег,  нанес материальный ущерб на сумму около 5000 гривен. 

Вещественные доказательства изъяты.

Следователем открыто уголовное производство по ст. 360 (умышленное повреждение линий связи) Уголовного кодекса Украины. 

Мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 2 лет.

 

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