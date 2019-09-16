 

Под Харьковом заработала система видеонаблюдения

16 сентября 2019 г. 15:11
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Как сообщили на сайте Харьковского райсовета, видеокамеры установили в рамках областного конкурса мини-проектов "Вместе в будущее".

В рамках данного проекта были приобретены и установлены системы видеонаблюдения на территориях учебных, лечебных и спортивных учреждений города.

Этот проект позволит усилить меры безопасности, контролировать и предупреждать опасные ситуации и создать комфортные условия для детей, учителей, воспитателей, врачей, пациентов с тем, чтобы они чувствовали себя более защищенными.

Общий бюджет проекта составил 323 608 гривен, из них 140 893 гривен - средства из областного бюджета, 98 625 гривен - из районного бюджета, 70 000 гривен - из сельского бюджета и 14 090 гривен - конкурсанта.

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