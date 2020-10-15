Под Харьковом женщина пожаловалась в полицию на сына-наркомана

На Харьковщине правоохранители разоблачили 23-летнего мужчину в хранении дома наркосодержащих растений.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, в дежурную часть Золочевского отделения полиции от женщины поступило сообщение о том, что ее сын по месту жительства хранит и принимает наркотические средства.

В ходе проведения обыска квартиры злоумышленника полицейские изъяли наркотические вещества весом около трех килограммов и принадлежности для их употребления.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Изъятые вещества направлены на экспертное исследование.

Правонарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.