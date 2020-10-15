Под Харьковом женщина пожаловалась в полицию на сына-наркомана

15 октября 2020 г. 14:05
215 просмотров

На Харьковщине правоохранители разоблачили 23-летнего мужчину в хранении дома наркосодержащих растений.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, в дежурную часть Золочевского отделения полиции от женщины поступило сообщение о том, что ее сын по месту жительства хранит и принимает наркотические средства. 

В ходе проведения обыска квартиры злоумышленника полицейские изъяли наркотические вещества весом около трех килограммов и принадлежности для их употребления.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Изъятые вещества направлены на экспертное исследование. 

Правонарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53