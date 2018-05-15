Под Харьковом женщина родила прямо в машине по дороге в роддом

Когда подруга жительницы Люботина Валерии Великоцкой, Елена, попросила отвезти ее в роддом в Харьков, женщина даже и представить не могла, чем для нее закончится эта просьба.

Не успели женщины выехать за пределы города, когда вот на этом самом месте - на улице Шевченко - пришлось остановиться - у подруги начались стремительные роды. Только вот помочь было некому.

Валерия Великоцкая, подруга роженицы

До роддома мы, конечно, не доехали – наша девочка хотела родиться раньше. Не оставалось ничего другого, кроме как взять себя в руки и принять роды. Помню еще, когда была беременной, ходила на тренинги для будущих мам, вспоминала всё, чему нас там учили: чтобы не было обвития пуповины вокруг горла, что делать, если ребенок не закричит – как отсасывать слизь. В течение этих трех секунд, пока она рождалась, я вспомнила все, что было. Я просила только об одном: «Кричи! Кричи!» Потому что, если бы она не закричала – я бы не знала, что будет.

Младенец появился на свет буквально за 15 минут. Поэтому пока на место событий добралась быстрая и врач, который вел беременность Елены - девочка уже родилась.

В семье - это уже третий ребенок, а для таких мам быстрые роды и безболезненные схватки - это не редкость - говорит врач.

Но ситуация была действительно серьезной. И то, что все закончилось хорошо - это только счастливый случай. Если бы у женщины были осложнения или началось сильное кровотечение, то до приезда в роддоме в Харьков она могла бы потерять много крови.

Денис Арман, врач

В момент прибытия ребенок уже родился. Ребенка приняла водитель машины - Валерия Великоцкая. Но у женщины не родился послед, поэтому я срочно приступил срочно к оказанию помощи. Ситуация на самом деле опасная - поскольку то, что произошло, является счастливым стечением обстоятельств, поскольку, если бы этой женщине не была оказана квалифицированная помощь, она бы могла не доехать до родовспомогательного учреждения в Харькове.

Роженицу решили не трогать, ее повезли в Харьков в авто подруги в роддом. Там уже матери и младенцу оказали всю необходимую помощь. Муж Елены узнал о пополнении в семье на работе. Кстати, дочь София появилась на свет прямо в день рождения папы.

Сергей Гнатовский, отец

Я считаю, что это чудо какое-то, оно – рождение - в любом случае чудо, а тут еще вдвойне- втройне может быть. Всегда приятно рождение ребенка, а в такой ситуации самое главное, что люди оказались рядом, которые помогли. Вот это настоящее чудо.

Из больницы маму с младенцем выписали как обычно, - через несколько дней.

Сегодня вся семья уже дома.

Этой ночью Софийка почти не спала, поэтому счастливая многодетная семья снова вспоминает бессонные ночи у кроватки младенца.