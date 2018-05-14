Под Харьковом женщина родила ребенка прямо в автомобиле

14 мая 2018 г. 14:45
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11 мая около 15:50 медикам поступило сообщение о том, что в городе Люботин, на улице Злагоды, в районе дома номер 5 у женщины прямо в автомобиле начались  роды.

Об этом сообщил врач-педитр на своей странице в Фейсбук.

О срочной помощи медиков попросила водитель машины, которая везла роженицу в роддом Харькова.
Уже в 15:55 доктор был на месте со всем необходимым - акушерской укладкой и медикаментами.

«Ребенок уже родился, девочку приняла водитель авто - Валерия Великоцкая и выложила ее на грудь матери. Однако послед не родился, у родильницы началось кровотечение. Немедленно приступил к оказанию неотложной помощи… Кровотечение остановилось…» - пишет медик.
Около 16:40 родильницу передали дежурному врачу одного из роддомов Харькова вместе с ребенком и последом.

По словам врача, и мама, и ребенок транспортировку перенесли отлично.

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