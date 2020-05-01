Под Киевом женщина с ребенком залезла на фонтан и сломала его (видео)

01 мая 2020 г. 17:17
Источник: Корреспондент.net
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В Боярке Киевской области женщина залезла на фонтан с ребенком, но не смогла слезть и при падении разбила его.

Соответствующее видео опубликовал Киев Оперативный.

На кадрах видно, группу отдыхающих на скамейке неподалеку.

Среди них была и женщина, которая постоянно ходила с ребенком на плечах.

Сперва она залезла вовнутрь фонтана и ходила по кругу.

Однако через некоторое время женщина взобралась на верхушку, не снимая ребенка с плеч.

Когда она начала спускаться, конструкция не выдержала и сломалась.

Отметим, сезон фонтанов еще не начался, и они не работают.

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