Под Киевом женщина с ребенком залезла на фонтан и сломала его (видео)

В Боярке Киевской области женщина залезла на фонтан с ребенком, но не смогла слезть и при падении разбила его.
Соответствующее видео опубликовал Киев Оперативный.
На кадрах видно, группу отдыхающих на скамейке неподалеку.
Среди них была и женщина, которая постоянно ходила с ребенком на плечах.
Сперва она залезла вовнутрь фонтана и ходила по кругу.
Однако через некоторое время женщина взобралась на верхушку, не снимая ребенка с плеч.
Когда она начала спускаться, конструкция не выдержала и сломалась.
Отметим, сезон фонтанов еще не начался, и они не работают.